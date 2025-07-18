Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kasım Efe öldü

Kaza, gece saatlerinde ilçenin Küçükdoğanca Mahallesi'nde meydana geldi. 10 NH 949 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kasım Efe Gedikli yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Gedikli ile arkasında yolcu olarak bulunan Özbey Elgün yola savruldu. İhbarla bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasım Efe Gedikli'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Özbey Elgün ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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