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        Edirne'deki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:13 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:13
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        Edirne'deki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

        Keşan’a bağlı Mahmutköy’de 13 Temmuz’da, saat 15.30 sıralarında biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangın, 5 helikopter, 4 uçak, 20 arazöz, 168 orman işletme personeli, AFAD, jandarma ekipleri ile birçok araç ve ekipmanla yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 40 hektar alan zarar gördü. Söndürme çalışmaları sırasında Keşan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözün devrilmesi sonucu 5 orman işletme personeli hafif yaralandı. 1 sivil vatandaş ise dumandan etkilendi.

        Yangında zarar gören alanlar, paramotor pilotu Yılmaz Özkaya tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde, ormanın tamamen yanarak siyaha büründüğü görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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