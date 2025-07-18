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        Traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        EDİRNE'nin İpsala ilçesinde seyir halindeki traktörün römorkuna çarpan, motosikletin sürücüsü N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 12:06 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:10
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        Traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        EDİRNE’nin İpsala ilçesinde seyir halindeki traktörün römorkuna çarpan, motosikletin sürücüsü N.M. yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Keşan-İpsala kara yolu Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Keşan’dan, İpsala yönüne giden N.M. yönetimindeki 22 MA 0370 plakalı motosiklet, M.D. yönetimindeki 59 ZD 117 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada, motosikletin sürücüsü N.M. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı N.M., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. N.M.’nin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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