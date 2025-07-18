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        Edirne Belediyesinin yeni otopark uygulaması hafta başında başlıyor

        –Edirne Belediyesi yol üstü ve açık otopark uygulamasını 21 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla hayata geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:08 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:08
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        Edirne Belediyesinin yeni otopark uygulaması hafta başında başlıyor
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        –Edirne Belediyesi yol üstü ve açık otopark uygulamasını 21 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla hayata geçiriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre yeni uygulamayla şehir genelinde belirlenen motosiklet park alanları tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek. Balık Pazarı, Eski Cami, Aziziye Caddesi, Polis Parkı, Maarif Caddesi, Banka Sokak ve Lari Cami çevresindeki alanlarda motosiklet sürücüleri gün boyu ücretsiz park edebilecek.

        Engelli bireyler için ayrılan mavi boyalı park alanları da gün boyu ücretsiz olacak.

        Diğer tüm otopark alanlarında ise engelli sürücüler ilk 3 saat ücretsiz park hakkına sahip olacak. Şehit aileleri ve gaziler ile eşleri yol üstü ve açık otoparklardan gün boyu ücretsiz yararlanabilecek. Basın kartı sahipleri ise ilk 2 saat ücretsiz park hakkından faydalanabilecek.

        Yeni düzenlemede, yalnızca kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Nakit ödeme kabul edilmeyecek. İlerleyen süreçte HGS altyapısı da devreye alınacak.

        Uygulama kapsamında Maarif Caddesi, Ortakapı, Balık Pazarı, Kıyık, Köprübaşı, caddeleri, Mutafçılar, Selamsız, Çömlekçiler, Rüstempaşa Kervansarayı, Meteoroloji karşısı, Üç Şerefeli Cami yol üstü parkları ile Tahtakale açık otoparkı hizmete açılacak.

        Tüm araç türleri için ilk 20 dakika ücretsiz. Süreye göre otomobil, minibüs/kamyonet ve otobüs/kamyonlar için ücretler değişiyor. Detaylı fiyat tarifesi belediyenin internet sitesinde yer alıyor.

        Vatandaşlar güncel konum bilgileri, fiyat tarifeleri ve kullanım koşulları hakkında bilgiye www.edirne.bel.tr adresinden ulaşabilecek, abonmanlık işlemleri için 0284 214 55 53 numaralı telefonu arayabilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, uzun süredir planlanan projenin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Akın, projenin kent trafiğini rahatlatacağını ve vatandaşın erişilebilir park hizmetinden faydalanmasını sağlayacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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