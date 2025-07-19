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        Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

        Edirne'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:20 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:20
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        Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
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        Edirne'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan arananların bulunması için çalışmalar gerçekleştirdi.

        Ekipler yaptıkları kontrollerde bıçak ve kesici alet bulundurmak ile ruhsatsız silah almak ve bulundurmak suçlarından 9 ay cezası olan M.G, uyuşturucu almak ve bulundurmak suçundan 6 yıl 10 ay cezası olan H.U. ve silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası olan H.U'yu yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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