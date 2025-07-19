Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
Edirne'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Edirne'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan arananların bulunması için çalışmalar gerçekleştirdi.
Ekipler yaptıkları kontrollerde bıçak ve kesici alet bulundurmak ile ruhsatsız silah almak ve bulundurmak suçlarından 9 ay cezası olan M.G, uyuşturucu almak ve bulundurmak suçundan 6 yıl 10 ay cezası olan H.U. ve silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası olan H.U'yu yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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