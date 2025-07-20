TÜ öğrencisi Kuntel Fransa'da konservatuvara kabul edildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencisi Suat Deniz Kuntel, Fransa'nın önde gelen konservatuvarına kabul edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, vurmalı çalgılar alanında sınava giren Kuntel, 50 aday arasından ilk 3'e girmeyi başardı.

Genç müzisyen, Fransa'nın önde gelen sanat kurumlarından Conservatoire a Rayonnement Regional - Ville de Saint-Maur'da sanat hayatına ve eğitimine devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuntel, eğitimine Türkiye'nin saygın vurmalı çalgılar sanatçılarından Gökay Bilgiç'in sınıfında başladığını belirtti.

Bu alandaki gelişimini hocasının rehberliğinde sürdürdüğünü aktaran Kuntel, "Yurtdışında konservatuvara gitmek küçüklüğümden beri hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirmek ve Fransa'da hem kendimi hem de ülkemi temsil etmek benim için büyük bir gurur. Bana her zaman destek olan Gökay Bilgiç hocama, aileme ve dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bremen International Youth Symphony Orchestrası'na seçilen Kuntel, 16, 18 ve 19 Ağustos'ta Bremen, Hamburg ve Frankfurt'ta gerçekleştirilecek konserlerde sahne alacağını dile getirdi.