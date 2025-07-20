Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        TÜ öğrencisi Kuntel Fransa'da konservatuvara kabul edildi

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencisi Suat Deniz Kuntel, Fransa'nın önde gelen konservatuvarına kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 09:10 Güncelleme: 20.07.2025 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜ öğrencisi Kuntel Fransa'da konservatuvara kabul edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencisi Suat Deniz Kuntel, Fransa'nın önde gelen konservatuvarına kabul edildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, vurmalı çalgılar alanında sınava giren Kuntel, 50 aday arasından ilk 3'e girmeyi başardı.

        Genç müzisyen, Fransa'nın önde gelen sanat kurumlarından Conservatoire a Rayonnement Regional - Ville de Saint-Maur'da sanat hayatına ve eğitimine devam edecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuntel, eğitimine Türkiye'nin saygın vurmalı çalgılar sanatçılarından Gökay Bilgiç'in sınıfında başladığını belirtti.

        Bu alandaki gelişimini hocasının rehberliğinde sürdürdüğünü aktaran Kuntel, "Yurtdışında konservatuvara gitmek küçüklüğümden beri hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirmek ve Fransa'da hem kendimi hem de ülkemi temsil etmek benim için büyük bir gurur. Bana her zaman destek olan Gökay Bilgiç hocama, aileme ve dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Bremen International Youth Symphony Orchestrası'na seçilen Kuntel, 16, 18 ve 19 Ağustos'ta Bremen, Hamburg ve Frankfurt'ta gerçekleştirilecek konserlerde sahne alacağını dile getirdi.

        İlham aldığı isimlerden birinin dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Martin Grubinger olduğunu anlatan Kuntel, "Kendisinden çok etkileniyorum. Bir gün onun sınıfına kabul edilirsem, bana mentor olacağını biliyorum. Bu benim için büyük bir hedef." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Sosyal medyada başladı, sonra sokağa taştı
        Sosyal medyada başladı, sonra sokağa taştı
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        'FETÖ' yalanıyla 70 yaşındaki kişiyi dolandırdılar
        'FETÖ' yalanıyla 70 yaşındaki kişiyi dolandırdılar
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        Namazda kanlı pusu!
        Namazda kanlı pusu!
        Galatasaray'da hedef Ederson!
        Galatasaray'da hedef Ederson!
        Ali Koç'tan transfer mesajı!
        Ali Koç'tan transfer mesajı!
        Tatar'dan Kıbrıs Barış Harekâtı açıklaması
        Tatar'dan Kıbrıs Barış Harekâtı açıklaması
        Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı
        Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı
        Devrim'in tatili
        Devrim'in tatili
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi!
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi!
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de "Terörle mücadele uygulaması" kapsamında denetim yapıldı
        Edirne'de "Terörle mücadele uygulaması" kapsamında denetim yapıldı
        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
        Otomobil, araca ve duvara çarparak takla attı; sürücü ağır yaralı
        Otomobil, araca ve duvara çarparak takla attı; sürücü ağır yaralı
        Dalış meraklılarını Saros Körfezi'ne çeken Su Altı Tarih Müzesi'ne "zırhlı...
        Dalış meraklılarını Saros Körfezi'ne çeken Su Altı Tarih Müzesi'ne "zırhlı...