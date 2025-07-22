Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        AGD Edirne Şubesince düzenlenen yaz etkinlikleri sona erdi

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince çocuklara yönelik yaz etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        AGD Edirne Şubesince düzenlenen yaz etkinlikleri sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince çocuklara yönelik yaz etkinlikleri düzenlendi.

        AGD Edirne Şubesi Kadın Kollarından yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimi gören kız çocuklarına yönelik yaz etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Etkinlikler kapsamında öğrencilere alanında uzman öğreticiler tarafından Kur'an-ı Kerim ve hadis dersleri verildi, namaz, oruç ve zekat gibi ibadetlerin temelleri anlatıldı.

        Sinema günleri, örgü, dikiş ve resim atölyelerinin de yer aldığı etkinliklerde Edirne'nin tarihi mekanları da ziyaret edildi.

        Etkinlikler, AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş'in de katıldığı sergi ve mezuniyet töreni ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Dünya bu yaz daha hızlı dönüyor
        Dünya bu yaz daha hızlı dönüyor
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        O kazlara 'ev hapsi'
        O kazlara 'ev hapsi'
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma

        Benzer Haberler

        Edirne'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        Edirne'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        Doğadan topladığı ağaç dallarını işleyerek bastona dönüştürüyor
        Doğadan topladığı ağaç dallarını işleyerek bastona dönüştürüyor
        Uzunköprü'deki trafik denetimlerinde 79 sürücüye ceza kesildi
        Uzunköprü'deki trafik denetimlerinde 79 sürücüye ceza kesildi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de güvenlik güçlerinin envanterine yeni nesil İHA'lar dahil edildi
        Edirne'de güvenlik güçlerinin envanterine yeni nesil İHA'lar dahil edildi