AGD Edirne Şubesince düzenlenen yaz etkinlikleri sona erdi
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince çocuklara yönelik yaz etkinlikleri düzenlendi.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince çocuklara yönelik yaz etkinlikleri düzenlendi.
AGD Edirne Şubesi Kadın Kollarından yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimi gören kız çocuklarına yönelik yaz etkinlikleri gerçekleştirildi.
Etkinlikler kapsamında öğrencilere alanında uzman öğreticiler tarafından Kur'an-ı Kerim ve hadis dersleri verildi, namaz, oruç ve zekat gibi ibadetlerin temelleri anlatıldı.
Sinema günleri, örgü, dikiş ve resim atölyelerinin de yer aldığı etkinliklerde Edirne'nin tarihi mekanları da ziyaret edildi.
Etkinlikler, AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş'in de katıldığı sergi ve mezuniyet töreni ile sona erdi.
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