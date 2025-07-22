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        Uzunköprü'deki trafik denetimlerinde 79 sürücüye ceza kesildi

        Uzunköprü ilçesindeki trafik denetimlerinde 79 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:11 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:11
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        Uzunköprü'deki trafik denetimlerinde 79 sürücüye ceza kesildi
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        Uzunköprü ilçesindeki trafik denetimlerinde 79 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 - 21 Temmuz tarihlerinde kentin ana güzergahlarında ve farklı noktalarda durdurulan araçlar ve sürücüleri kontrol edildi.

        Denetimlerde egzoz ile çevreye rahatsızlık veren 5 araç sürücüsüne 17 bin 935 lira,

        yüksek sesle müzik yayını yapan 56 araç sürücüsüne 55 bin 608 lira, sürücü belgesiz araç kullanan 10 kişiye 186 bin 770 lira, alkollü araç kullanan 8 sürücüye de 88 bin 256 lira para cezası kesildi.

        Eksikleri nedeniyle 13 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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