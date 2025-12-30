Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Vali Sezer'den Edirne'nin üç yıl sonra turizmde farklı bir noktaya çıkacağı öngörüsü:

        Edirne Valisi Yunus Sezer, yürütülen restorasyon ve ihya çalışmalarıyla kentin turizmde büyük bir atılım yapacağını belirterek, "Çok değil, üç yıl sonra Edirne, turizm bakımından Türkiye'nin en fazla turist alan ili olacak. Çünkü burası kendi içinde açık hava tarih müzesi." dedi.

        Giriş: 30.12.2025 - 13:34 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:34
        Vali Sezer, 2025 yılı çalışmalarını değerlendirmek üzere Valilik Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Sezer, Yalova'da şehit olan polislere Allah'tan rahmet, aileleri ile Türk milletine başsağlığı diledi.

        Edirne'nin parlayan bir il olabilmesi için belirli stratejilerle çalışılması gerektiğini ifade eden Sezer, özellikle tarihi eserlerin ihyasının kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Kentte yaklaşık 1400 tarihi ve kültürel yapının bulunduğunu dile getiren Sezer, "Bu yapıların bir taraftan ihya edilmesi, diğer taraftan da fonksiyon kazandırılması gerekiyor. Restore edilip kaderine terk edilmemeli. Gastronomi, konaklama ve kültürel alanlarda değerlendirilmesi şart." diye konuştu.

        Selimiye Camisi'nin restorasyonunun kısa sürede tamamlanacağını belirten Sezer, Edirne Sarayı'ndaki çalışmaların da hızla sürdüğünü aktardı.

        Yaklaşık 3 milyon metrekarelik alana sahip Edirne Sarayı'nın surları, Cihannüma Kasrı, kışla binası, müze ve fauna alanlarıyla birlikte ihya edildiğini anlatan Sezer, saray bahçesinin de yeniden düzenleneceğini söyledi.

        Başka müzelerde sergilenen Edirne Sarayı'na ait eserlerin de yeniden bu alana kazandırılacağını belirten Sezer, saray yakınlarından geçen Tunca Nehri'nin Evliya Kasımpaşa Camisi'ne kadar olan bölümünün düzenleneceğini, Meriç Nehri'nden sonra Tunca Nehri'nde de önemli bir görsel güzellik oluşacağını dile getirdi.

        Bu çalışmalarla birlikte kentin turizmde farklı bir lige geçeceğinin altını çizen Sezer, şöyle konuştu:

        "Ben yine şunu iddia ediyorum. Çok değil üç yıl sonra Edirne'de turizm bakımından Türkiye'nin en fazla turist alan ili olacak. Çünkü burası kendi içinde açık hava tarih müzesi. Kente değer katacak binlerce tarihi yapı var. Bunu, bizim farkında olmamız lazım. Hem kendimiz yaşamamız lazım, hem de gelecek nesillere güzel bir miras olarak restore edip, fonksiyon kazandırıp bırakmamız lazım."

        - Kaleiçi'nde restorasyon atağı

        Sezer, Saraçlar Caddesi'ndeki sokak sağlıklaştırma projesinin büyük bölümünün tamamlandığını belirtti.

        Kaleiçi bölgesine yönelik çalışmalara da değinen Sezer, Orhaniye ve Osmaniye caddelerinden Kaleiçi'ne doğru restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Kaleiçi'nin Edirne'nin gözbebeği olduğunu vurgulayan Sezer, "Burası Edirnelilerin hatıralarının olduğu bir yer. Hemşehrilerimizin burada konak alıp restorasyon sürecine katılmaları beni gerçekten sevindiriyor. Burası çok canlanacak." dedi.

        Dışarıdan gelen yatırımcıların da bölgeye ilgi gösterdiğini ifade eden Sezer, ziyaretine gelen birçok kişinin daha sonra konak alarak restorasyona başladığını aktardı.

        Sezer, toplantıda ayrıca sulama, organize sanayi, turizm, özel idare yatırımları ile kültürel ve sportif projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

