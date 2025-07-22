Edirne'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da takip ettiği uygulamada, kurallara uymadığı tespit edilen 21 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

Atatürk Bulvarı üzerinde 11 ekip ve 24 personelin katılımıyla yapılan denetimde 174 kişi ve 75 araç sorgulandı.

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