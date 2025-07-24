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        Edirne'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Edirne'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:10 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:10
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        Edirne'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Edirne'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, T.S. idaresindeki 33 AGV 923 plakalı tır, Edirne-Havsa karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü T.S. sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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