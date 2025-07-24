Edirne'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Edirne'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Edirne'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, T.S. idaresindeki 33 AGV 923 plakalı tır, Edirne-Havsa karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü T.S. sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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