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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Gazeteciler Derneği Genel Sekreteri Yeşim Dramalı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:27 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:27
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Gazeteciler Derneği Genel Sekreteri Yeşim Dramalı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Dramalı, mesajında yerel basının özgürlük ve demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

        Yerel basının zor bir dönemden geçtiğini savunan Dramalı, şunları kaydetti:

        "Özellikle yerel basınımızın karşı karşıya kaldığı var olma mücadelesi, gelecek kaygısı taşımamıza sebep olmaktadır. Ekonomik zorluklar, artan maliyetler ve dijitalleşmenin getirdiği rekabet, yerel gazetelerimizi ve yerel muhabirlerimizi ciddi bir sınavdan geçirmektedir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren yerel basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir."

        - Keşan'da yol ve kaldırım yapım çalışmaları

        Keşan'da yol ve kaldırım yapım çalışmaları devam ediyor.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler çarşı merkezinde bozulan ve eskiyen alanları yeniliyor.

        Ekipler bu kapsamda kaldırım ve yollarda çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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