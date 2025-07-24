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        AK Parti İl Başkanı İba'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:46 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:46
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        AK Parti İl Başkanı İba'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba, mesajında basın mensuplarının demokrasinin gelişmesinde ve halkın doğru bilgiye ulaşmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

        Gazetecilerin her türlü koşulda fedakarca görev yaptığını vurgulayan İba, mesai mefhumu gözetmeden çalışan basın mensuplarının aynı zamanda halkın vicdanını da yansıttığını kaydetti.

        İba, basının sadece bilgi aktarımıyla sınırlı kalmadığını aynı zamanda toplumsal sorumluluk taşıyan bir güç olduğuna belirtti.

        Basın mensuplarına çalışmalarında başarı dileyen İba, şunları kaydetti:

        "Özellikle Edirne’mizde görev yapan yerel basın kuruluşlarımız, şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine kıymetli katkılar sunmakta, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Basınımızın gösterdiği özveri, milletimizin doğru bilgiye ulaşmasında olduğu kadar milli iradenin korunmasında da belirleyici olmuştur. Bu vesileyle tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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