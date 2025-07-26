Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Edirne Valiliğini ziyaret etti
EDİRNEAA)- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Edirne Valiliğini ziyaret etti.
Bakan Bayraktar'ı, Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Albay Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun karşıladı.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bayraktar, Sezer'den kent hakkında bilgi aldı.
Bayraktar ardından Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen AK Parti Edirne İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.
Bakan Bayraktar, daha sonra kentten ayrıldı.
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