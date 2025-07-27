Gurbetçilerin anavatana yolculuğu sürüyor

Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri yoğun şekilde devam ediyor.

Kara yoluyla anavatana ulaşmayı tercih eden vatandaşlar, Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından Edirne'de kısa süreli dinlenen gurbetçiler, daha sonra memleketlerine doğru yola koyuluyor.

Gurbetçi sezonunun başlangıcı olarak belirlenen 25 Haziran'dan bu yana söz konusu sınır kapılarından 164 bin araçla yaklaşık 670 bin gurbetçi yurda giriş yaptı.

Vatandaşlar, bu yıl sınır kapılarından çok daha hızlı geçtiklerini belirterek, fedakarca görev yapan emniyet ve gümrük personeline teşekkür etti. Öte yandan bazı gurbetçiler, özellikle Sırbistan sınır kapısında uzun süre bekletildiklerini ifade ederek, yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da (YTB) sınır kapılarında gurbetçileri karşılamayı sürdürüyor. Görevliler, Avrupa'dan gelen vatandaşlara kolonya, lokum, su ikram ederken, Bilim Teknik Dergisi ve Türk bayrağı da hediye ediyor.