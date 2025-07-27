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        Gurbetçilerin anavatana yolculuğu sürüyor

        Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri yoğun şekilde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:06
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        Gurbetçilerin anavatana yolculuğu sürüyor
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        Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri yoğun şekilde devam ediyor.

        Kara yoluyla anavatana ulaşmayı tercih eden vatandaşlar, Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

        Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından Edirne'de kısa süreli dinlenen gurbetçiler, daha sonra memleketlerine doğru yola koyuluyor.

        Gurbetçi sezonunun başlangıcı olarak belirlenen 25 Haziran'dan bu yana söz konusu sınır kapılarından 164 bin araçla yaklaşık 670 bin gurbetçi yurda giriş yaptı.

        Vatandaşlar, bu yıl sınır kapılarından çok daha hızlı geçtiklerini belirterek, fedakarca görev yapan emniyet ve gümrük personeline teşekkür etti. Öte yandan bazı gurbetçiler, özellikle Sırbistan sınır kapısında uzun süre bekletildiklerini ifade ederek, yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekti.

        Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da (YTB) sınır kapılarında gurbetçileri karşılamayı sürdürüyor. Görevliler, Avrupa'dan gelen vatandaşlara kolonya, lokum, su ikram ederken, Bilim Teknik Dergisi ve Türk bayrağı da hediye ediyor.

        YTB Başkanı Abdülhadi Turus da Kapıkule Sınır Kapısı'na gelerek sahadaki personelin çalışmalarını yerinde inceledi. Turus'a, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Cihangir Tüysüz ile YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şentürk eşlik etti.

        Gurbetçilerle yakından ilgilenen Turus, kendisinin de Almanya doğumlu olduğunu belirterek, geçmiş yıllarda Kapıkule'den memleketi Elazığ'a gitmek üzere defalarca sınır kapılarından geçtiğini dile getirdi.

        Önceki yıllarda sınır kapılarında 7-8 saat beklediklerini hatırlatan Turus, bugün gelinen noktada hem modern tesislerin hem de hızlı geçiş imkanlarının bulunduğunu vurguladı.

        Turus, gümrük çalışanları ve emniyet mensuplarına teşekkür ederek, YTB ikram standındaki görevlilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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