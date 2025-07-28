Uzunköprü Kaymakamı Köken, gönderilen tebrik çiçeklerini eğitimde kullanılması amacıyla satışa çıkardı
Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, göreve başlaması dolayısıyla gönderilen tebrik çiçeklerini öğrenciler yararına satışa çıkardı.
Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, göreve başlaması dolayısıyla gönderilen tebrik çiçeklerini öğrenciler yararına satışa çıkardı.
Eğitime destek sağlamak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında makama gelen çiçekler, Telli Çeşme Meydanı'nda satılıyor.
Satıştan elde edilen gelir ilçedeki 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.
Kaymakam Köken, göreve geldiği günden bu yana gönderilen çiçekleri değerlendirmek ve öğrencilerin eğitimine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
Çiçek gönderenlere teşekkür eden Köken, elde edilen gelirin eğitimde kullanılacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.