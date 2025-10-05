Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Wushu sporunun Türkiye'de yaygınlaşması hedefleniyor

        CİHAN DEMİRCİ - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, wushu sporunun Türkiye'de yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 12:53 Güncelleme: 05.10.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Wushu sporunun Türkiye'de yaygınlaşması hedefleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CİHAN DEMİRCİ - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, wushu sporunun Türkiye'de yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyledi.

        Akyüz, AA muhabirine, wushunun 7'den 70'e her yaştan insanın yapabileceği bir spor olduğunu ifade etti.

        Son yıllarda yapılan etkinliklerle wushuya Türkiye'de de ilginin artığını aktaran Akyüz, "Sağlık açısından tedavi yöntemi olarak da kullanılabiliyor. Özellikle belli hastalıkları olan yaşlılar Türkiye'de bu sporu yaparak tedavi oluyorlar. Fiziksel açıdan yarar sağlayan bir spor. Sağlık Bakanlığımız ve doktorlar bu sporu tavsiye ediyor. Omurga, kalp, beyin, her organa iyi gelen bir spor diyebiliriz." diye konuştu.

        Akyüz, wushunun sönemli tedavi edici yöntemleri olan bir spor olduğunu dile getirdi.

        - "Çin'deki gibi yaygın hale getirmek istiyoruz"

        Türkiye'de wushu sporcu sayısının her geçen gün artığına değinen Akyüz, "Türkiye'de 180 bin lisanslı sporcumuz var. 15 yılda gelmiş olduğumuz seviye bu, öncelikli hedefimiz bunu 1 milyon sporcunun üzerine çıkarmak." dedi.

        Wushu sporcu sayısını 10 milyona yükselterek Çin'deki gibi yaygın hale getirmek istekilerini anlatan Akyüz, "Çin'de bu sporu milyonlarca insan yapıyor. Her sabah kalktığınızda parklarda Tai-Chi yaparken görüyorsunuz. Çinliler uzun ve sağlıklı yaşamak, hasta olmamak için bu sporu yapıyorlar." diye konuştu.

        Akyüz, 2009'dan bu yana Çin ile yakın ve büyük bir işbirliği içerisinde olduklarını dile getirdi.

        Çin'deki federasyon, eğitim ve kamp merkezleriyle çalışmalar yaptıklarını ifade eden Akyüz, "Dünya federasyonuyla da iyi bir işbirliğimiz var. Wushu sporuna gönül verdik, çok seviyoruz ve insana sağlık açısından da çok faydası var. Wushu sporunu dünyada 600 milyon insan yapıyor ve bu sayı giderek artıyor." diye konuştu.

        - "Wushuyu her yaştan insan yapabilir"

        Milli sporcu kızı Ayşe Sude Akyüz'ün 5 kez dünya şampiyonu olduğunu ve bu spora 11 aylıkken Çin'de başladığını söyleyen Akyüz, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Çocukları yürümeye başladığı zaman wushu halısına atmamız lazım. Wushuyu her yaştan insan yapabilir. Çin'de 70, 80, 90 yaşlarında insanlar her gün yapıyor. Wushunun en önemli özelliği her yaştan insan yarışabiliyor. Emeklilerimiz kahvede oturmasın wushuya gelsin. Çin'de her yaştan sporcunun katılımıyla şampiyona yapıyorlar. Bu sporu çok daha fazla, günlük olarak da yapılan yaygın bir spor haline getirmek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Saros'da 60 tekne ve bot Sumud Filosu ve Gazze'ye destek için tur attı
        Saros'da 60 tekne ve bot Sumud Filosu ve Gazze'ye destek için tur attı
        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 17 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 17 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de sahte polis kimliğiyle yakalanan kurye gözaltına alındı
        Edirne'de sahte polis kimliğiyle yakalanan kurye gözaltına alındı
        Edirne'de taşıma sınırını aşan kamyon sürücüsüne 51 bin 26 lira ceza
        Edirne'de taşıma sınırını aşan kamyon sürücüsüne 51 bin 26 lira ceza