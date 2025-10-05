Wushu sporunun Türkiye'de yaygınlaşması hedefleniyor

CİHAN DEMİRCİ - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, wushu sporunun Türkiye'de yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Akyüz, AA muhabirine, wushunun 7'den 70'e her yaştan insanın yapabileceği bir spor olduğunu ifade etti.

Son yıllarda yapılan etkinliklerle wushuya Türkiye'de de ilginin artığını aktaran Akyüz, "Sağlık açısından tedavi yöntemi olarak da kullanılabiliyor. Özellikle belli hastalıkları olan yaşlılar Türkiye'de bu sporu yaparak tedavi oluyorlar. Fiziksel açıdan yarar sağlayan bir spor. Sağlık Bakanlığımız ve doktorlar bu sporu tavsiye ediyor. Omurga, kalp, beyin, her organa iyi gelen bir spor diyebiliriz." diye konuştu.

Akyüz, wushunun sönemli tedavi edici yöntemleri olan bir spor olduğunu dile getirdi.

- "Çin'deki gibi yaygın hale getirmek istiyoruz"

Türkiye'de wushu sporcu sayısının her geçen gün artığına değinen Akyüz, "Türkiye'de 180 bin lisanslı sporcumuz var. 15 yılda gelmiş olduğumuz seviye bu, öncelikli hedefimiz bunu 1 milyon sporcunun üzerine çıkarmak." dedi.

Wushu sporcu sayısını 10 milyona yükselterek Çin'deki gibi yaygın hale getirmek istekilerini anlatan Akyüz, "Çin'de bu sporu milyonlarca insan yapıyor. Her sabah kalktığınızda parklarda Tai-Chi yaparken görüyorsunuz. Çinliler uzun ve sağlıklı yaşamak, hasta olmamak için bu sporu yapıyorlar." diye konuştu. Akyüz, 2009'dan bu yana Çin ile yakın ve büyük bir işbirliği içerisinde olduklarını dile getirdi. Çin'deki federasyon, eğitim ve kamp merkezleriyle çalışmalar yaptıklarını ifade eden Akyüz, "Dünya federasyonuyla da iyi bir işbirliğimiz var. Wushu sporuna gönül verdik, çok seviyoruz ve insana sağlık açısından da çok faydası var. Wushu sporunu dünyada 600 milyon insan yapıyor ve bu sayı giderek artıyor." diye konuştu. - "Wushuyu her yaştan insan yapabilir" Milli sporcu kızı Ayşe Sude Akyüz'ün 5 kez dünya şampiyonu olduğunu ve bu spora 11 aylıkken Çin'de başladığını söyleyen Akyüz, sözlerini şöyle tamamladı: