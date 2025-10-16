Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne DSİ Spor Kulübü maçlarını izlemeye gelen çocuklara sporcu kartı hediye edecek

        Edirne DSİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fırat Tulmaç, maçları izlemeye gelen çocuklara sevdiği oyuncunun kartını hediye edeceklerini belirtti.

        Edirne DSİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fırat Tulmaç, maçları izlemeye gelen çocuklara sevdiği oyuncunun kartını hediye edeceklerini belirtti.

        Tulmaç, AA muhabirine, her yaştan taraftarın basketbol maçlarına ilgi gösterdiğini söyledi.

        Maçları izlemeye gelen çocukların da olduğunu belirten Tulmaç, "Basketbol kartları hazırlıyoruz onlar için. Oyuncuların performanslarının olduğu fotoğraflarının yer aldığı özel kartlar basıyoruz. Maçları izlemeye gelen çocuklarımıza kartlardan hediye edeceğiz. Çocuklar kartları oyuncularımıza maç sonunda imzalatabilecekler ve fotoğraf çektirebilecekler." dedi.

        Tulmaç, basketbol kartlarının hem oyuncular hem de çocuklar için güzel bir anı oluşturacağını kaydetti.

        Kartların basın aşamasında olduğunu dile getiren Tulmaç, "Herkes sevdiği oyuncunun kartını imzalatarak sahadan ayrılacak. Çocukluğumuzda futbolcu kartları vardı, onun benzer bir versiyonunu hayata geçireceğiz." diye konuştu.

