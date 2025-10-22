Habertürk
Habertürk
        Edirne Haberleri

        GÜNCELLEME - Edirne'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Edirne'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        22.10.2025 - 19:19
        GÜNCELLEME - Edirne'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Edirne'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        R.Z. idaresindeki 34 TR 689 plakalı otomobil, Talatpaşa Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

        Yaralı sürücü hastanede hayatını kaybetti.

