Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Bayraktar TB2 Edirne'deki festivalde sergilendi

        Türk savunma sanayisi ürünü Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) Edirne'deki Trakya Keşif Fest'te sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 17:07 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayraktar TB2 Edirne'deki festivalde sergilendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk savunma sanayisi ürünü Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) Edirne'deki Trakya Keşif Fest'te sergilendi.

        Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde TÜBİTAK desteğiyle, Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesinin işbirliğinde TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen festival devam ediyor.

        Öğrencileri bilim, sanat ve kültürle buluşturan festivalde sergilenen Bayraktar TB2 ilgi gördü.

        Katılımcılar, Baykar tarafından geliştirilen SİHA'yı inceleyip fotoğraf çekildi.

        TÜ öğrencisi Salih Yıldız, AA muhabirine, Bayraktar TB2'yi yakından görme fırsatı yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Savunma sanayisine yapılan yatırımlarla gururlandıklarını belirten Yıldız, "Artık kendi SİHA'larımızı üretiyoruz. Bu konuda İsrail'i geçmiş olmanın sevinci var içimde. Önceden Türkiye'de oradan alıyordu, artık kendi SİHA'mızı üretip, dünyaya ihraç etmemiz çok güzel bir durum." dedi.

        Eren Fırtınoğlu ise festivalde Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünün görüldüğünü ifade etti.

        Türkiye'nin son yıllarda büyük teknolojik atılımlar yaptığını dile getiren Fırtınoğlu, "Bayraktar TB2 beklediğimden daha büyük. Çok başarılı, çok gurur duyuyorum. Ülkemiz için çok büyük bir adım. Bütün dünya tarafından bilinen bir SİHA." diye konuştu.

        - Bayraktar TB2'nin teknolojik donanımları

        Bayraktar TB2 sahip olduğu üstün özelliklerle kullanıcılarına önemli avantajlar sağlıyor.

        Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemini sahip Bayraktar TB2, yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış, GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer özellikleriyle görev yapıyor.

        Bayraktar TB2’nin özellikleri arasında tam otomatik seyir ve rota takibi, dahili sensör füzyonu destekli hassas otomatik kalkış ve iniş, tam otomatik taksi ve park özelliği yarı otonom uçuş modları desteği, hata toleranslı ve 3 yedekli sensör füzyonu uygulaması, çapraz yedekli yer kontrol istasyonu sistemi, özgün yedekli servo aktüatör birimleri, özgün yedekli lityum tabanlı batarya birimleri yer alıyor.

        Haberleşme menzili 300 kilometre olan Bayraktar TB2, aynı zamanda uydu haberleşme seçeneğine de sahip bulunuyor.

        Dört adede kadar lazer güdümlü akıllı mühimmatla görev yapabilen Bayraktar TB2, 150 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı

        Benzer Haberler

        Edirne'de öğrencileri bilim, sanat ve kültürle buluşturan "Trakya Keşif Fes...
        Edirne'de öğrencileri bilim, sanat ve kültürle buluşturan "Trakya Keşif Fes...
        Trakya Keşif Fest'te, Bayraktar TB2 ilgi gördü
        Trakya Keşif Fest'te, Bayraktar TB2 ilgi gördü
        Edirne'nin ahileri öğrencilerle buluştu
        Edirne'nin ahileri öğrencilerle buluştu
        Edirne'de PTT'nin kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı
        Edirne'de PTT'nin kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı
        Çeltik hasadı sonrası yasak olmasına rağmen anız yakımı, ilçeyi duman altın...
        Çeltik hasadı sonrası yasak olmasına rağmen anız yakımı, ilçeyi duman altın...
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de sis etkili oldu