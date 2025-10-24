Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Karadeniz'de hamsi bolluğu tezgahlara yansıdı

        Karadeniz'de av sezonunun verimli geçmesiyle hamsi tezgahlarda bollaştı, fiyatlar da düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 13:35 Güncelleme: 24.10.2025 - 13:35
        
        

        Edirne Balıkpazarı'nda sabah saatlerinden itibaren hamsi almak isteyen vatandaşlar tezgahlarda yoğunluk oluşturdu.

        Geçen haftalarda kilogramı 250–300 lira arasında satılan hamsi, bu hafta 100 liraya kadar geriledi.

        Balıkçı Yakup Çimen, AA muhabirine Karadeniz'de hamsinin bolca yakalandığını söyledi.

        Hamsi bolluğunda kampanya yaptıklarını belirten Çimen, "Vatandaşlarımız bol bol hamsi yesin. Kilogramını 100 liradan veriyoruz. 250, 300 liraya veriyorduk, hamsi bolluğu fiyatları düşürdü." dedi.

        Vatandaşlardan Eşref Gönder de balık tüketmeyi sevdiğini ifade etti.

        Sezonunda sık sık balık tükettiğini anlatan Gönder, "Genellikle palamutu seviyorum ama hamsi indirimde olduğu için onu tercih ediyoruz." dedi,

        Serdal Makas ise ailecek balık yemeyi sevdiklerini dile getirdi. Hamsinin fiyatını iyi bulduklarını belirten Makas, bu yıl bol bol balık yemek istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

