Karadeniz'de hamsi bolluğu tezgahlara yansıdı

Serdal Makas ise ailecek balık yemeyi sevdiklerini dile getirdi. Hamsinin fiyatını iyi bulduklarını belirten Makas, bu yıl bol bol balık yemek istediklerini kaydetti.

Sezonunda sık sık balık tükettiğini anlatan Gönder, "Genellikle palamutu seviyorum ama hamsi indirimde olduğu için onu tercih ediyoruz." dedi,

Vatandaşlardan Eşref Gönder de balık tüketmeyi sevdiğini ifade etti.

Geçen haftalarda kilogramı 250–300 lira arasında satılan hamsi, bu hafta 100 liraya kadar geriledi.

