        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Türk Yıldızları, Edirne semalarında test uçuşu yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 17:06 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:06
        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, pazar günü Edirne Selimiye Meydanı semalarında yapacağı gösteri öncesinde test uçuşu gerçekleştirdi.

        Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında 26 Ekim Pazar günü gösteri yapacak Türk Yıldızları, çevreyi tanıma amacıyla Edirne semalarında 10 dakika uçuş yaptı.

        Test uçuşu boyunca ay yıldızlı jetler akrobatik hareketler sergiledi.

        Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu pazar günü saat 16.30'da başlayacak.

        Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin üzerinde gerçekleştirilecek uçuş yaklaşık yarım saat sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

