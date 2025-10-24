Edirne Belediyesi "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meme kanseri farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nermin Tunçbilek katıldı.

Tunçbilek, seminerde meme kanserinde erken tanının hayat kurtarıcı önemini vurguladı.

Düzenli mamografi taramalarının gerekliliğine ve kadınların kendi sağlıkları için yapabileceği evde muayene yöntemlerine dair bilgiler paylaşan Tunçbilek, soruları da cevapladı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan da seminere katkılarından dolayı Tunçbilek'e teşekkür etti.

- Edirne'de fener alayı ve Cumhuriyet konseri düzenlenecek

Edirne Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser düzenlenecek.

Belediye Başkanı Filiz Gencan, yaptığı yazılı açıklamada, Edirnelileri bayram coşkusuna davet etti.