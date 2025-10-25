Edirne'de öğrencileri bilim, sanat ve kültürle buluşturan "Trakya Keşif Fest" tamamlandı

Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde öğrencileri bilim, sanat ve kültürle buluşturan "Trakya Keşif Fest" sona erdi.

Balkan Kongre Merkezi'nde devam eden organizasyon son gününde de ilgi gördü.

Etkinliğe katılan öğrenci ve vatandaşlar stantları ziyaret ederek kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Festivalde sergilenen Bayraktar TB2 de ilgi gördü, ziyaretçiler Baykar tarafından geliştirilen SİHA'yı inceleyip fotoğraf çekildi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, kurumların stantlarını ziyaret ederek görevlilere katkılarından dolayı teşekkür etti.

- "Güç birliğiyle güzel bir hamleyi gerçekleştirdik"

Hatipler, AA muhabirine, programın TÜ Sosyal Sorumluluk Araştırma Uygulama Merkezinin liderliğinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Valilik, Belediye ve tüm kurumların diyaloguyla organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Hatipler, "Güç birliğiyle güzel bir hamleyi gerçekleştirdik. Özellikle Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyorum. Bayraktar TB2 SİHA'nın ilgi merkezi olduğunu ifade etmek isterim. Trakya Keşif Fest stantları üç gün boyunca dolu dolu gezildi. Günlük ortalama 5 bin kişiyi misafir ettik." diye konuştu.