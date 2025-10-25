Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de öğrencileri bilim, sanat ve kültürle buluşturan "Trakya Keşif Fest" tamamlandı

        Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde öğrencileri bilim, sanat ve kültürle buluşturan "Trakya Keşif Fest" sona erdi.

        25.10.2025 - 16:02
        Edirne'de öğrencileri bilim, sanat ve kültürle buluşturan "Trakya Keşif Fest" tamamlandı
        Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde öğrencileri bilim, sanat ve kültürle buluşturan "Trakya Keşif Fest" sona erdi.

        Balkan Kongre Merkezi'nde devam eden organizasyon son gününde de ilgi gördü.

        Etkinliğe katılan öğrenci ve vatandaşlar stantları ziyaret ederek kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Festivalde sergilenen Bayraktar TB2 de ilgi gördü, ziyaretçiler Baykar tarafından geliştirilen SİHA'yı inceleyip fotoğraf çekildi.

        TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, kurumların stantlarını ziyaret ederek görevlilere katkılarından dolayı teşekkür etti.

        - "Güç birliğiyle güzel bir hamleyi gerçekleştirdik"

        Hatipler, AA muhabirine, programın TÜ Sosyal Sorumluluk Araştırma Uygulama Merkezinin liderliğinde gerçekleştirildiğini söyledi.

        Valilik, Belediye ve tüm kurumların diyaloguyla organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Hatipler, "Güç birliğiyle güzel bir hamleyi gerçekleştirdik. Özellikle Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyorum. Bayraktar TB2 SİHA'nın ilgi merkezi olduğunu ifade etmek isterim. Trakya Keşif Fest stantları üç gün boyunca dolu dolu gezildi. Günlük ortalama 5 bin kişiyi misafir ettik." diye konuştu.

        Bilimsel etkinliklerin yanı sıra sosyal hayatı önceleyen etkinliklerin de şenlikte yer aldığını anlatan Hatipler, TÜBİTAK 4007 Projesi kapsamında yaptıkları organizasyonda toplam 63 atölyede 450 seans gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Keşfe yönelik etkinliklerin talep aldığını dile getiren Hatipler, benzer organizasyonları sıklıkla gerçekleştireceklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

