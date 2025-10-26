Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 10:00 Güncelleme: 26.10.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Güvenlik güçleri kent genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Yapılan denetimlerde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Heyelan riskine dikkat! Karadeniz uyarıları!
        Heyelan riskine dikkat! Karadeniz uyarıları!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Örnek konutlar görüntülendi
        Örnek konutlar görüntülendi
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Kurduğu ritim grubuyla, kendisi gibi hasta kadınlara destek oluyor
        Kurduğu ritim grubuyla, kendisi gibi hasta kadınlara destek oluyor
        Edirne'de öğrencileri bilim, sanat ve kültürle buluşturan "Trakya Keşif Fes...
        Edirne'de öğrencileri bilim, sanat ve kültürle buluşturan "Trakya Keşif Fes...
        Edirne'de kayıp kaçak oranının en yoğun olduğu bölgede altyapı çalışması ba...
        Edirne'de kayıp kaçak oranının en yoğun olduğu bölgede altyapı çalışması ba...
        Edirne'de yağ fabrikasında patlama; 1 yaralı
        Edirne'de yağ fabrikasında patlama; 1 yaralı
        Edirne'de tabanca ve fişekler ele geçirildi
        Edirne'de tabanca ve fişekler ele geçirildi