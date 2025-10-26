Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri kent genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Yapılan denetimlerde 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.