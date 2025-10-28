Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        GÜNCELLEME - Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan şüpheli serbest bırakıldı

        Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan ve elinde alkol şişesiyle poz veren şüpheli, serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 14:25 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:25
        GÜNCELLEME - Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan şüpheli serbest bırakıldı
        Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan ve elinde alkol şişesiyle poz veren şüpheli, serbest bırakıldı.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli, mevcutlu olarak Edirne Adliyesine getirildi.

        Zanlı, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

        Dün, Diyanet-Sen Edirne Şubesince Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan şüphelinin de aralarında olduğu, alkol şişesiyle dua eder gibi poz veren gruba ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştu.

        Bunun üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, kolluğa söz konusu fotoğrafta imam cübbesi giymiş, elinde alkol şişesi bulunan ve dua eder gibi poz veren şüphelinin ifadesi için mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verilmişti.

        Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Emin Yaryıkan, yaptığı açıklamada, dini değerlerle alay edenlerin gerekli cezayı almaları gerektiğini savunmuştu.

        Dini değerlere kimsenin saldırma hakkı olmadığını vurgulayan Yaryıkan, "Edirne'de bir eğlence mekanında sözde parti adı altında dini değerlerle alay edilmiş, imam kisvesine bürünmüş bir şarlatan ve avanesi, sözde 'dua' ritüeliyle ve ellerinde içki şişeleriyle dalga geçmişlerdir. Yaptıkları bu rezilliği sosyal medyaya paylaşmış, halkın dini duyguları ile alay etmişlerdir." ifadelerini kullanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

