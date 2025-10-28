Habertürk
Habertürk
        Edirne Haberleri

        TÜ'de "Cumhuriyet Bayramı Konseri" düzenlendi

        Trakya Üniversitesinde (TÜ) Cumhuriyetin 102. yıl dönümü kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Konseri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 17:03 Güncelleme: 28.10.2025 - 17:03
        TÜ'de "Cumhuriyet Bayramı Konseri" düzenlendi
        Trakya Üniversitesinde (TÜ) Cumhuriyetin 102. yıl dönümü kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Konseri" düzenlendi.

        TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Yaşam Merkezi'nde düzenlenen konserde, bugün burada sanatın konuşulacağını belirtti.

        Konserdeki her bir eserin farklı bir güzellik barındırdığını aktaran Hatipler, "Gençler tarafından her bir eserde farklı bir güzellik barındıran unutulmaz bir müzik şöleni sunuluyor. Başta Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Tanju Araboğlu olmak üzere orkestra ve koro şeflerine ve öğrencilere teşekkür ederim." dedi.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, bu özel günde bir arada olmanın önemine değindi.

        Konuşmaların ardından Çocuk Senfoni Orkestrası ve Öğrenci Korosu konser verdi.

        GÜNCELLEME - Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan şüpheli s...
        Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
        Edirne'de engelli vatandaşlara 30 akülü sandalye desteği
        Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
        Kapıkule ve İpsala'da 524 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'de sınır kapılarında 524 kilo 336 gram uyuşturucu ele geçirildi
