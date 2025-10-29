Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 08:45 Güncelleme: 29.10.2025 - 08:45
        Edirne Valisi Sezer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Edirne Valisi Yunus Sezer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Sezer, mesajında Türk milletinin, bağımsızlık inancı, azmi ve kararlılığıyla kurduğu Cumhuriyet'in 102. yılını büyük bir gurur, onur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

        Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini taçlandırarak kendi kaderine yön verme iradesini tüm dünyaya 29 Ekim 1923'te ilan ettiğini vurgulayan Sezer, "29 Ekim, inanç, kararlılık ve büyük bir fedakarlıkla verilen bu mücadelenin en büyük ve en anlamlı eseri olan Cumhuriyet'in doğduğu gündür." ifadelerini kullandı.

        Sezer, Cumhuriyet'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' anlayışıyla kurulduğunu belirtti.

        Cumhuriyet'in kendilerine hem geçmişin onurunu hem de geleceğin sorumluluğunu yüklediğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

        "Bizler de bu eşsiz mirası, birlik ve beraberlik içinde, aynı inanç ve kararlılıkla gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak ve yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Cumhuriyetimizin ışığı, ilelebet yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

