        Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Trakya Üniversitesi (TÜ) Cumhuriyet Fidanlığına törenle 102. yıl fidanı dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 16:44 Güncelleme: 29.10.2025 - 16:44
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer, Karaağaç Yerleşkesindeki fidanlığa TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve öğrencilerle fidan dikti.

        Burada öğrencilerle sohbet eden Sezer, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Resim Sergisi"nin açılışını da gerçekleştirdi.

        - Dünya Hasta Hakları Günü

        Edirne'nin İpsala ilçesinde Dünya Hasta Hakları Günü dolayısıyla İpsala Devlet Hastanesinde hastalar ve yakınları bilgilendirildi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpsala Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Sungurlu, Hasta Hakları Birim Sorumlusu Tülay Usta ve Başhemşire Selver Küçük'ten oluşan heyet, hastanede tedavi gören hastalar ve sağlık personelini ziyaret etti.

        Heyet, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen hasta hakları uygulamalarının amacı, hasta ile sağlık çalışan arasında yaşanabilecek sorunların çözülmesi ve olası hak ihlallerinin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

