        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, şube müdürleriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 13:40 Güncelleme: 30.10.2025 - 13:40
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, şube müdürleriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        İl Müdürlüğü binasında yapılan toplantıda, yürütülen projeler ve faaliyetler detaylı şekilde ele alındı. Devam eden çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapılırken, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar da görüşüldü.

        Toplantıya İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan ile şube müdürleri katıldı.

        - Erasmus bilgilendirme toplantısı

        Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli ve merkez personeli, Erasmus öğrenci ve personel hareketliliği hakkında bilgilendirme toplantıları düzenledi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bilgilendirme toplantıları İpsala Meslek Yüksekokulu, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu ve Keşan Meslek Yüksekokulu personeline yönelik gerçekleştirildi.

        Toplantılarda, Erasmus programının sunduğu akademik ve kültürel olanaklar, başvuru süreçleri ve hareketlilik aşamalarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

