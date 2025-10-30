Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Bulgaristan'da sezonluk çalışacak turizmciler GastroAkademi'de yetişecek

        Bulgaristan'da sezonluk çalışacak turizmciler GastroAkademi'de yetişecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 16:16 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:16
        Bulgaristan'da sezonluk çalışacak turizmciler GastroAkademi'de yetişecek
        Bulgaristan'da sezonluk çalışacak turizmciler GastroAkademi'de yetişecek.

        Trakya Kalkınma Ajansının (TRAKYAKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından hibe alarak 2022'de kurulan GastroAkademi Eğitim Mutfağı'nda çalışmalar sürüyor.

        Sektöre mesleki yeterliliğe sahip çalışanlar kazandıran ve istihdam sağlayan GastroAkademi uluslararası alana da hizmet vermeye hazırlanıyor.

        Bu kapsamda Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında (ETSO) düzenlenen toplantıda, Bulgaristan'ın Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Eğitim alacak yaklaşık 30 kursiyer Bulgaristan'ın Burgaz kentinde sezonluk çalışabilecek.

        - "Eğitim iş garantili olacak"

        ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, törende, protokolün Bulgaristan'da çalışmak isteyen gençlere istihdam sağlayacağını söyledi.

        Aşçı, aşçı yardımcılığı, hizmet sektörü ve garsonluk kurslarını tamamlayan gençlere Burgaz'da iş imkanı sunulacağını belirten Irmak, "Eğitim alanlar, otellerde ve restoranlarda çalışacaklar. Bu eğitim iş garantili olacak. Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu da vize işlemlerinde yardımcı olacak. Bu işbirliği hem katılımcılarımıza uluslararası mesleki deneyim kazandıracak hem de bölgemiz ile Burgaz arasında ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri daha da güçlendirecek." dedi.

        Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Todor Demirkov da iki şehir için protokolün hayırlı olmasını diledi ve çalışmalara en kısa sürede başlayacaklarını kaydetti.

        - "Bulgaristan komşu ülkemiz"

        TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise Trakya'nın gastronomisini geliştirmek ve bu zenginliği ortaya çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

        Teknik personel yetiştirme ve iş imkanları oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Şahin, "Edirne turizmi ve gastronomisiyle önemli bir ilimiz. Hem gastronomi değerlerini ortaya çıkarmak hem de otel, restoran gibi yerlerde çalışacak personelin kalifiye şekilde yetiştirilmesi gerekiyordu. Bulgaristan komşu ülkemiz. Burgaz da turizm açısından önemli bir şehir. Bu anlamda protokol, turistlere verilecek hizmetin kalitesini de artıracaktır." ifadelerini kullandı.

        Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska da iki ülke arasındaki işbirliğine önem verdiklerini belirterek, protokolün Bulgaristan için de çok değerli olduğunu kaydetti.

        Kursiyerlerin ocak ayında başlayacak eğitimi, mart ayında sona erecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlerin mayıs ayında Burgaz'da otel ve restoranlarda işbaşı yapması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

