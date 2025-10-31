Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, Sarıcapaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

        Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Sarıcapaşa Mahallesi sakinleriyle Huzur Toplantısı'nda bir araya geldi.

        31.10.2025 - 10:58
        Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, Sarıcapaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
        Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Sarıcapaşa Mahallesi sakinleriyle Huzur Toplantısı'nda bir araya geldi.

        Ayhan, bir kahvehanede düzenlenen toplantıda, mahalle ziyaretleriyle vatandaşların dertlerini dinleyip çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

        Edirne'de göreve başlayalı 1,5 ay olduğunu belirten Ayhan, "Edirne güzel, huzurlu bir şehir. İnsanları medeni, sakin. Bu huzura bizim de bir nebze katkımız olursa ne mutlu. Bunu da hep beraber başaracağız." dedi.

        Ayhan, vatandaşların mahalledeki trafik sıkışıklığı ve park sorunu taleplerini değerlendireceklerini dile getirdi.

        Trafiğin iki yönlü sorunu olduğunu ifade eden Ayhan, "Birincisi sizin yaşadığınız sıkışıklık park sorunu. İkincisi bizim önlemek için çalıştığımız kazalar ve can kayıpları. Kaza sorunuyla ilgili biz elimizden gelen her şeyi yaparız ama özellikle şehrin yerleşiminden, imarından, sokakların darlığından kaynaklanan sorunlar da var." diye konuştu.

        Ayhan, binaların önüne duba koyulmasına ilişkin denetimler yapacaklarını belirterek, "Yola kimse malzeme koyamaz. Önlemini alır, cezasını yazarız. Sokaklar bütün vatandaşların, kimsenin özel malı değil. Biz bu konuyla mücadele ederiz. Kendine özel park yeri oluşturan insanlara izin vermeyiz." dedi.

        Ardından Ayhan, mahalle muhtarı Ercan Sert ve vatandaşların taleplerini dinledi.

        Toplantıya, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirleri katıldı.

