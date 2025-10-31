Edirne'de Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç eşlik etti.

Han ve hamamın eski ihtişamına kavuşacağını belirten Sezer, "Selimiye Camisi gölgesinde yer alan Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı, dış cephe düzenlemesi de tamamlanarak ihya edilip ilimiz turizmine kazandırılacak." ifadelerini kullandı.

Handaki bazı dükkanların restorasyonu tamamlanırken kalan dükkanlar ile hamamdaki çalışmalar sürüyor.

Restorasyon kapsamında, han ve hamamın dış duvarlarına sonradan eklenen beton yapılar sökülerek yerlerine, aslına uygun taş örme işlemleri yapıldı. Hamamın kubbeleri de beton malzemelerden arındırıldı.

Osmanlı sancak beylerinden Mezit Bey tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilen han ve hamamı ihya çalışmaları, Vali Yunus Sezer'in talimatıyla geçen yıl şubat ayında başlatıldı.

Edirne'nin tarihi dokusunun önemli parçalarından Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor.

