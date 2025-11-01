Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Edirne'de basın toplantısı düzenledi

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Edirne'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 13:53 Güncelleme: 01.11.2025 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Edirne'de basın toplantısı düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Edirne'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kılıç, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, partilerini Osmanlı'nın payitaht şehirlerinden olan Edirne'de büyütüp güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Yeniden Refah Partisi'nin, yerli ve milli bir parti olduğunu belirten Kılıç, "Bu yıl Yeniden Refah Partisi'ne can veren, mana kazandıran Milli Görüş Hareketi'nin 56. yılındayız ve birkaç hafta sonra Ankara'da 3. olağan büyük kongremizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        Kılıç, Gazze'de barış için İsrail ve ABD'ye güvenilmemesi gerektiğini, Müslüman ülkelerin İsrail'e karşı birlik olarak bölgedeki cinayetlerin önüne geçebileceğini savundu.

        Hükümetin Terörsüz Türkiye adımlarını desteklediklerini anlatan Kılıç, "Ama terörsüz Türkiye'nin, terörsüz Suriye ile sağlanabileceğini biliyoruz. Terörsüz Türkiye sürecini destekliyoruz ancak kaygılarımızı da ifade ediyoruz." dedi.

        Toplantıya İl Başkanı Hakan Çalışkan ve teşkilat mensupları da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!

        Benzer Haberler

        Balkanlar'dan gelen din alimleri Edirne'de bir araya geldi
        Balkanlar'dan gelen din alimleri Edirne'de bir araya geldi
        Keşan'da yoğun sis; binalar gözden kayboldu
        Keşan'da yoğun sis; binalar gözden kayboldu
        8 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, TIR'da yakalandı
        8 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, TIR'da yakalandı
        Edirne'de meslekten ihraç öğretmen FETÖ üyeliği şüphesiyle yakalandı
        Edirne'de meslekten ihraç öğretmen FETÖ üyeliği şüphesiyle yakalandı
        Edirne Amatör Ligi plaket töreni düzenlendi
        Edirne Amatör Ligi plaket töreni düzenlendi
        Edirne'nin meşhur sokak lezzeti "tencere köftesi" coğrafi işaret yolunda
        Edirne'nin meşhur sokak lezzeti "tencere köftesi" coğrafi işaret yolunda