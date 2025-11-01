Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Edirne'de basın toplantısı düzenledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Edirne'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kılıç, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, partilerini Osmanlı'nın payitaht şehirlerinden olan Edirne'de büyütüp güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi'nin, yerli ve milli bir parti olduğunu belirten Kılıç, "Bu yıl Yeniden Refah Partisi'ne can veren, mana kazandıran Milli Görüş Hareketi'nin 56. yılındayız ve birkaç hafta sonra Ankara'da 3. olağan büyük kongremizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kılıç, Gazze'de barış için İsrail ve ABD'ye güvenilmemesi gerektiğini, Müslüman ülkelerin İsrail'e karşı birlik olarak bölgedeki cinayetlerin önüne geçebileceğini savundu.

Hükümetin Terörsüz Türkiye adımlarını desteklediklerini anlatan Kılıç, "Ama terörsüz Türkiye'nin, terörsüz Suriye ile sağlanabileceğini biliyoruz. Terörsüz Türkiye sürecini destekliyoruz ancak kaygılarımızı da ifade ediyoruz." dedi.