Edirne'de FETÖ üyesi eski öğretmen ve göçmen kaçakçısı şoför şüpheli tutuklandı

"FETÖ üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski öğretmen Ö.D, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Keşan Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu dün bir tırda yakalanan Ö.D. ve tır sürücüsü E.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde durdurulan tırda yakalanan bir Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ile tır sürücü tutuklandı.

