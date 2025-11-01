Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        İskeçe Seçilmiş Müftüsü Trampa Edirne merkezli "Balkan Araştırmaları Merkezi" kurulmasını önerdi

        İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Balkanlar'a yönelik bilimsel çalışmaların kapsamlı ve bütüncül şekilde yapılması için Edirne merkezli "Balkan Araştırmaları Merkezi" kurulması önerisinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 21:38 Güncelleme: 01.11.2025 - 21:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskeçe Seçilmiş Müftüsü Trampa Edirne merkezli "Balkan Araştırmaları Merkezi" kurulmasını önerdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Balkanlar'a yönelik bilimsel çalışmaların kapsamlı ve bütüncül şekilde yapılması için Edirne merkezli "Balkan Araştırmaları Merkezi" kurulması önerisinde bulundu.

        Edirne'de İslam Alimleri Vakfınca Valilik ev sahipliğinde düzenlenen "Kendi Gök Kubbemiz Balkan Alimleri Buluşması-2" programı ilk gün oturumlarıyla devam etti.

        Trampa, programda yaptığı konuşmada, Batı Trakya hakkında birçok makale bulunmasına karşı yeteri sayıda kitap bulunmadığını ifade etti.

        Batı Trakya ile ilgili yazılan bilimsel çalışmaların sınırlı olduğunu belirten Trampa, son yıllarda bu konularla ilgili yapılan yayınların memnuniyet verici olduğunu ancak daha da artması gerektiğini vurguladı.

        Batı Trakya ve Balkanların kapsamlı şekilde çalışılması için Edirne'de bir araştırma merkezi kurulabileceğini anlatan Trampa, şunları kaydetti:

        "Bu konuda benim önerim İstanbul'daki İslam Araştırmalar Merkezi (İSAM) benzeri Edirne'de bir 'Balkan Araştırmaları Merkezi' kurulması. Trakya Üniversitesi'nde bir merkez var ancak bu biraz daha farklı formatta olmalı. Böyle bir merkezin kurulması Balkanlar ile ilgili literatürün tekrar değerlendirilmesi ve kayıt altına alınıp dijitale dökülmesi lazım. Böyle bir kurumu kurabilirsek oraya her ülkeden araştırmacılar girecek. Ama o ülkenin insanı olacak. Çünkü bir şeyi yaşayıp yazmak ile kitaplardan okuyup yazmak farklıdır. Böyle bir merkezin çatısı altında yapılacak çalışmalar çok kıymetli olur. Anavatanımız bize her konuda kucak açıyor böyle bir şeyi de pratiğe dökerek çok ciddi manada Balkan ülkeleri için bir eser bırakabiliriz."

        Trampa, Edirne Valisi Yunus Sezer'e Balkanlar'a yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı da teşekkür etti.

        Program, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?

        Benzer Haberler

        TIR'la yurt dışına kaçmaya çalışan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        TIR'la yurt dışına kaçmaya çalışan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Edirne'de FETÖ üyesi eski öğretmen ve göçmen kaçakçısı şoför şüpheli tutukl...
        Edirne'de FETÖ üyesi eski öğretmen ve göçmen kaçakçısı şoför şüpheli tutukl...
        Edirne'de 36 saatlik su kesintisine gidilecek
        Edirne'de 36 saatlik su kesintisine gidilecek
        Karadağ İslam Birliği Başkanı Feyziç, Karadağ'ın Türkiye'ye vize uygulaması...
        Karadağ İslam Birliği Başkanı Feyziç, Karadağ'ın Türkiye'ye vize uygulaması...
        Edirne'de pazar yeri ve çevresindeki esnaflar denetlendi
        Edirne'de pazar yeri ve çevresindeki esnaflar denetlendi
        Edirne'de Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesinden mezun olan öğrenciler kep...
        Edirne'de Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesinden mezun olan öğrenciler kep...