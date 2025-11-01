İskeçe Seçilmiş Müftüsü Trampa Edirne merkezli "Balkan Araştırmaları Merkezi" kurulmasını önerdi

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Balkanlar'a yönelik bilimsel çalışmaların kapsamlı ve bütüncül şekilde yapılması için Edirne merkezli "Balkan Araştırmaları Merkezi" kurulması önerisinde bulundu.

Edirne'de İslam Alimleri Vakfınca Valilik ev sahipliğinde düzenlenen "Kendi Gök Kubbemiz Balkan Alimleri Buluşması-2" programı ilk gün oturumlarıyla devam etti.

Trampa, programda yaptığı konuşmada, Batı Trakya hakkında birçok makale bulunmasına karşı yeteri sayıda kitap bulunmadığını ifade etti.

Batı Trakya ile ilgili yazılan bilimsel çalışmaların sınırlı olduğunu belirten Trampa, son yıllarda bu konularla ilgili yapılan yayınların memnuniyet verici olduğunu ancak daha da artması gerektiğini vurguladı.

Batı Trakya ve Balkanların kapsamlı şekilde çalışılması için Edirne'de bir araştırma merkezi kurulabileceğini anlatan Trampa, şunları kaydetti:

"Bu konuda benim önerim İstanbul'daki İslam Araştırmalar Merkezi (İSAM) benzeri Edirne'de bir 'Balkan Araştırmaları Merkezi' kurulması. Trakya Üniversitesi'nde bir merkez var ancak bu biraz daha farklı formatta olmalı. Böyle bir merkezin kurulması Balkanlar ile ilgili literatürün tekrar değerlendirilmesi ve kayıt altına alınıp dijitale dökülmesi lazım. Böyle bir kurumu kurabilirsek oraya her ülkeden araştırmacılar girecek. Ama o ülkenin insanı olacak. Çünkü bir şeyi yaşayıp yazmak ile kitaplardan okuyup yazmak farklıdır. Böyle bir merkezin çatısı altında yapılacak çalışmalar çok kıymetli olur. Anavatanımız bize her konuda kucak açıyor böyle bir şeyi de pratiğe dökerek çok ciddi manada Balkan ülkeleri için bir eser bırakabiliriz."