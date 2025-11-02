Edirne'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı ile ulaşımın sağlandığı kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

E.S. idaresindeki 22 AEV 359 plakalı otomobil ile sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 GJS 19 ve T 4154 AK Bulgaristan plakalı tırlar ile 22 PD 812 ve 22 ADP 714 plakalı hafif ticari araçlar, Lalapaşa kara yolu tır parkı mevkisinde çarpıştı.

