Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Edirne'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 21:58 Güncelleme: 02.11.2025 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        E.S. idaresindeki 22 AEV 359 plakalı otomobil ile sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 GJS 19 ve T 4154 AK Bulgaristan plakalı tırlar ile 22 PD 812 ve 22 ADP 714 plakalı hafif ticari araçlar, Lalapaşa kara yolu tır parkı mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü E.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan hafif ticari araçtaki yolcu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı ile ulaşımın sağlandığı kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        Derbide 2 kırmızı kart kararı!
        Derbide 2 kırmızı kart kararı!
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"

        Benzer Haberler

        Edirne'de 2 TIR ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
        Edirne'de 2 TIR ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
        AK Parti Edirne Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        AK Parti Edirne Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        Edirne'de otomobil ekmek fırınına daldı: 4 yaralı
        Edirne'de otomobil ekmek fırınına daldı: 4 yaralı
        Edirne'de otomobilin ekmek fırınına girdiği kazada 4 kişi yaralandı
        Edirne'de otomobilin ekmek fırınına girdiği kazada 4 kişi yaralandı
        Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: İslam dünyası soykırımın engellenmesi konusunda ak...
        Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: İslam dünyası soykırımın engellenmesi konusunda ak...
        Edirne'de polis ekiplerince trafik denetimi yapıldı
        Edirne'de polis ekiplerince trafik denetimi yapıldı