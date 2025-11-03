Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Halide Nusret Zorlutuna Sempozyumu" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 11:56 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Halide Nusret Zorlutuna Sempozyumu" düzenlenecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ ve Ihlamur Akademi işbirliğiyle Balkan Kongre Merkezi'nde, edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Halide Nusret Zorlutuna'yı anmak amacıyla düzenlenecek sempozyum alanında uzman akademisyenleri bir araya getirecek.

        6 Kasım'da başlayacak sempozyumda Zorlutuna'nın edebi kişiliği, eserleri, fikir dünyası ve Türk edebiyatına katkıları çeşitli oturumlarda ele alınacak.

        Sempozyuma Türkiye’nin farklı üniversitelerinden çok sayıda bilim insanı katılacak.

        "Halide Nusret Zorlutuna Sempozyumu" 2 gün sürecek.

        - Erasmus + Personel Hareketliliği Projeleri

        Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2025 Erasmus + Personel Hareketliliği Konsorsiyum Projeleri başvurularının başladığını duyurdu.

        TÜ'den yapılan açıklamya göre, DEHAS (Tıp), DUSK (Mühendislik), TESİAD (Türkçe Eğitimi) ve Turizm alanlarını kapsayan konsorsiyum projelerine katılmak isteyen üniversite personeli, 7 Kasım'a kadar başvuru yapabilecek.

        Erasmus + programı kapsamında düzenlenecek hareketliliklerin, akademik ve idari personelin Avrupa ülkelerinde eğitim alma, ders verme, iyi uygulama örneklerini yerinde inceleme ve uluslararası iş birliği alanlarını geliştirme fırsatı sunacak.

        Başvurular çevrim içi alınacak, ayrıntılı bilgilere ise Trakya Üniversitesi Erasmus web sitesinden ulaşılabilecek.

        - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

        TÜBİTAK'ın üniversite öğrencilerine yönelik en önemli destek programlarından biri olan 2209 - A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programının 2025 yılı çağrısı başvuruya açıldı.

        Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen program kapsamında, lisans öğrencilerinin araştırma yapma kültürünün geliştirilmesi ve proje deneyimi kazandırılması amaçlanıyor.

        Destek, tüm üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencilerinin bireysel ya da ekip halinde hazırlayacakları araştırma projelerini kapsıyor.

        Başvurular 12 Kasım 2025 saat 17.30'a kadar TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (tybs.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.

        Programla öğrencilerin akademik çalışma becerilerinin artırılması, bilimsel üretkenliklerinin desteklenmesi ve üniversite - sanayi işbirliklerine katkı sağlanması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'

        Benzer Haberler

        Balkan alimlerinden birlik ve kardeşlik mesajı
        Balkan alimlerinden birlik ve kardeşlik mesajı
        Edirne'de otomobilin fırına daldığı kaza kamerada
        Edirne'de otomobilin fırına daldığı kaza kamerada
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de motosikletlerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Edirne'de motosikletlerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Edirne'de 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Edirne'de 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Edirne'de 2 TIR ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza kamerada: 1 ölü,...
        Edirne'de 2 TIR ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza kamerada: 1 ölü,...