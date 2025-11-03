Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Halide Nusret Zorlutuna Sempozyumu" düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ ve Ihlamur Akademi işbirliğiyle Balkan Kongre Merkezi'nde, edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Halide Nusret Zorlutuna'yı anmak amacıyla düzenlenecek sempozyum alanında uzman akademisyenleri bir araya getirecek.

6 Kasım'da başlayacak sempozyumda Zorlutuna'nın edebi kişiliği, eserleri, fikir dünyası ve Türk edebiyatına katkıları çeşitli oturumlarda ele alınacak.

Sempozyuma Türkiye’nin farklı üniversitelerinden çok sayıda bilim insanı katılacak.

"Halide Nusret Zorlutuna Sempozyumu" 2 gün sürecek.

- Erasmus + Personel Hareketliliği Projeleri

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2025 Erasmus + Personel Hareketliliği Konsorsiyum Projeleri başvurularının başladığını duyurdu.

TÜ'den yapılan açıklamya göre, DEHAS (Tıp), DUSK (Mühendislik), TESİAD (Türkçe Eğitimi) ve Turizm alanlarını kapsayan konsorsiyum projelerine katılmak isteyen üniversite personeli, 7 Kasım'a kadar başvuru yapabilecek.

Erasmus + programı kapsamında düzenlenecek hareketliliklerin, akademik ve idari personelin Avrupa ülkelerinde eğitim alma, ders verme, iyi uygulama örneklerini yerinde inceleme ve uluslararası iş birliği alanlarını geliştirme fırsatı sunacak. Başvurular çevrim içi alınacak, ayrıntılı bilgilere ise Trakya Üniversitesi Erasmus web sitesinden ulaşılabilecek. - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı TÜBİTAK'ın üniversite öğrencilerine yönelik en önemli destek programlarından biri olan 2209 - A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programının 2025 yılı çağrısı başvuruya açıldı. Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen program kapsamında, lisans öğrencilerinin araştırma yapma kültürünün geliştirilmesi ve proje deneyimi kazandırılması amaçlanıyor. Destek, tüm üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencilerinin bireysel ya da ekip halinde hazırlayacakları araştırma projelerini kapsıyor.