        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesine yurt dışına kaçmak üzere olan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 15:18 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:18
        Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne'nin Uzunköprü ilçesine yurt dışına kaçmak üzere olan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

        Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saçlımüsellim köyünde FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, şüpheliler A.A, H.G. ile M.E.M'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

