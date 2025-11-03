Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saçlımüsellim köyünde FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine yurt dışına kaçmak üzere olan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.