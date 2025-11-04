TAMP Edirne Afet Müdahale Planı Toplantısı yapıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında, Türkiye Afet Müdahale Planına (TAMP) entegre edilen TAMP Edirne Afet Müdahale Planı toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Edirne ve yakın illerde meydana gelebilecek 7,0 büyüklüğündeki depremde yapılacaklar konuşuldu.

Toplantıda haberleşme, ulaşım, acil müdahale, arama kurtarma, ilk yardım, hasar tespit çalışması, enkaz kaldırma, altyapı ve üstyapı çalışmaları, barınma, lojistik destek ve diğer konularda alınabilecek tedbirler ve yapılacak çalışmalar ele alındı.