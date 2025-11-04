Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        TAMP Edirne Afet Müdahale Planı Toplantısı yapıldı

        Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında, Türkiye Afet Müdahale Planına (TAMP) entegre edilen TAMP Edirne Afet Müdahale Planı toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 14:43 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        TAMP Edirne Afet Müdahale Planı Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında, Türkiye Afet Müdahale Planına (TAMP) entegre edilen TAMP Edirne Afet Müdahale Planı toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Edirne ve yakın illerde meydana gelebilecek 7,0 büyüklüğündeki depremde yapılacaklar konuşuldu.

        Toplantıda haberleşme, ulaşım, acil müdahale, arama kurtarma, ilk yardım, hasar tespit çalışması, enkaz kaldırma, altyapı ve üstyapı çalışmaları, barınma, lojistik destek ve diğer konularda alınabilecek tedbirler ve yapılacak çalışmalar ele alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Edirne'de yurt dışına kaçma hazırlığındaki 3 FETÖ üyesi tutuklandı
        Edirne'de yurt dışına kaçma hazırlığındaki 3 FETÖ üyesi tutuklandı
        Kapıkule'deki tır kuyruğu sorunu Valiliğin "gurbetçi otoparkı"nı açmasıyla...
        Kapıkule'deki tır kuyruğu sorunu Valiliğin "gurbetçi otoparkı"nı açmasıyla...
        Edirne'de ters dönen araçtan çıkan taksici kazadan yara almadan kurtulmasın...
        Edirne'de ters dönen araçtan çıkan taksici kazadan yara almadan kurtulmasın...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de gıda satışı yapan işletmeler denetlendi
        Edirne'de gıda satışı yapan işletmeler denetlendi