Edirne Valisi Sezer, deri ustası Kayın çiftini atölyelerinde ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, atölyeyi gezen Sezer, Kayın çiftinin el emeği ürünlerini inceleyip yapım süreçleri hakkında bilgi aldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, geleneksel yöntemlerle kispet yapımını sürdüren Adem ve Heves Kayın çiftini atölyelerinde ziyaret etti.

