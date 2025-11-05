Edirne Valisi Sezer, üretim atölyesini ziyaret etti
Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki üretim atölyesini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, muhtarlığın organizasyonu ve bir fabrikanın işbirliğiyle hayata geçirilen atölyeyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sezer, kadınların emekleriyle üretime katılmalarının, hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli olduğunu belirtti.
Sezer, bu tür girişimlerin desteklenmesinin sürdürüleceğini kaydetti.
