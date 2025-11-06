Edirne Belediye Başkanı Gencan, su kesintileri hakkında konuştu:

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, "Pazartesi günü itibariyle şehrin tamamına su verir hale geldik." dedi.

Gencan, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kasım ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda, kentin suyla ilgili 30-35 gün süren bir süreç yaşadığını söyledi.

Su kesintileri nedeniyle bazı bölgelerde vatandaşların çok yorulduğunu belirten Gencan, "Sorunu çözmek odaklı çalıştık. Bu saatten sonra da böyle olmaya devam edecek. Bu süreçte güçlü şekilde sahadaydık ve sorunun üzerine gittik. 'Bu bizim işimiz değil' demedik, sürece sahip çıktık. Pazartesi günü itibariyle şehrin tamamına su verir hale geldik. Diğer taraftan da Devlet Su İşlerinin yapmış olduğu ihale neticesinde önümüzdeki hafta Süloğlu Küküler arasındaki 7 kilometrelik hatta çalışma başlayacak. Bu anlamda da yerinde tespitlerimizi yaptık. İnşallah firma öngörülen süreden önce bu işi tamamladığı taktirde şehrimizde en azından bir süreliğine su kesintisi sorunuyla karşılaşmayacağız." ifadelerini kullandı.

Gencan, su krizi ile ilgili yol haritası belirlediklerini de anlattı. Şehirde açmış oldukları maksimum kuyu kapasitesine ulaştıklarını belirten Gencan, "Kayalıköy Barajı'nda gerçekleştirdiğimiz iş ve işlemler süreci biraz daha sürdürülebilir hale getirdi. Devlet Su İşleri'nin de işlemleri tamamlamasıyla büyük aşama kaydedeceğiz." dedi. Gencan, Süloğlu hattının yenilenmesi noktasında Edirne Valisi Yunus Sezer, Devlet Su İşleri Genel Müdürü ve milletvekillerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Edirne Belediyesinin en önemli konusunun su sorunun çözümü olduğunu aktaran Gencan, "Mazeret üretmeden çalışıyoruz. En zorlu bölge Kaleiçi'nde altyapı çalışmalarını başlattık. Kaleiçi zor bir bölge. Böyle bir su kıtlığı yaşarken en çok su kayıp kaçak oranının olduğu bölgede duyarsız kalmadık." diye konuştu. Kentin kronik problemlerinin üzerine gitme kararlılığı gösterdiklerini ifade eden Gencan, eski su hattında kalan vatandaşları yeni hatta geçirme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.