        Edirne Haberleri

        Edirne İl Genel Meclisi'nde ormanların korunması konusu ele alındı

        Edirne İl Genel Meclisi'nde "ormanların korunması" konusu görüşüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 13:23 Güncelleme: 07.11.2025 - 13:23
        Edirne İl Genel Meclisi'nde ormanların korunması konusu ele alındı
        Edirne İl Genel Meclisi'nde "ormanların korunması" konusu görüşüldü.

        Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kasım ayı 5. birleşiminde, yoklamanın ardından son toplantıya ait tutanak özetleri okundu.

        Köylere Yönelik Hizmetler ve ORKÖY Komisyonu Üyesi İsmail Keskin, ormanların korunması için alınan önlemler, koruma altına alınan ve kesimi yasaklanan ağaçlar hakkında sunum yaptı.

        Keskin, orman köylülerinin ormanların korunmasında yalnızca denetleme değil sürece aktif olarak katılan paydaş haline gelmesi gerektiğini söyledi.

        Ormanların korunmasının sadece çevre politikası değil aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirten Keskin, "Ormana ait alandaki her ağaç orman koruması altındadır. Orman dışında olan ağaçların kesimleri arazi tapusu ila yapılan başvurunun ardından izinle yapılacaktır. İzinsiz kesilen ağaçlar hakkında şikayet doğrultusunda orman yasasına göre ceza uygulanacaktır." dedi.

        Gegeoğlu ise orman yangınlarına da çok üzüldüklerini belirterek, tüm vatandaşların ormanların korunmasına yönelik aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini kaydetti

        Su Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Komisyonu Başkanı İsmail Aliş de Orta Edirne Katı Atık Birliği hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

