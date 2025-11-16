Edirne'de firari hükümlü yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kullanma amaçlı uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı (33) düzenlediği operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.