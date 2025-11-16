Bulgaristan Başmüftüsü Aliş'ten Edirne Müftülüğüne ziyaret
Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Edirne Müftülüğüne ziyarette bulundu.
Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Edirne Müftülüğüne ziyarette bulundu.
Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Aliş ve bölge müftüleri Edirne Müftüsü Ercan Aksu'yu makamında ziyaret etti.
Müftüler arasında görüş alışverişinde bulunuldu, bölgesel dini hizmetler ve işbirliği imkanları değerlendirildi.
Ziyaret kapsamında Aksu, 18 Kasım'da gerçekleştirilecek Kırcaali Yeni Cami ve Külliyesi'nin açılış törenine davet edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.