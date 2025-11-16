Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Bulgaristan Başmüftüsü Aliş'ten Edirne Müftülüğüne ziyaret

        Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Edirne Müftülüğüne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 13:04 Güncelleme: 16.11.2025 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulgaristan Başmüftüsü Aliş'ten Edirne Müftülüğüne ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Edirne Müftülüğüne ziyarette bulundu.

        Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Aliş ve bölge müftüleri Edirne Müftüsü Ercan Aksu'yu makamında ziyaret etti.

        Müftüler arasında görüş alışverişinde bulunuldu, bölgesel dini hizmetler ve işbirliği imkanları değerlendirildi.

        Ziyaret kapsamında Aksu, 18 Kasım'da gerçekleştirilecek Kırcaali Yeni Cami ve Külliyesi'nin açılış törenine davet edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor

        Benzer Haberler

        Edirne ve Kırklareli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de çocuklar topladıkları atıklar sayesinde kitaplık oluşturdu
        Edirne'de çocuklar topladıkları atıklar sayesinde kitaplık oluşturdu
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de sis etkili oluyor
        Edirne'de sis etkili oluyor
        Edirne'deki tarihi Kıyık Tabya'da restorasyon çalışmaları başladı
        Edirne'deki tarihi Kıyık Tabya'da restorasyon çalışmaları başladı
        Keşan'da kaza yapan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Keşan'da kaza yapan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı