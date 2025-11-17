Edirne'de DENEYAP Veli Öğrenci Atölyesi gerçekleştirildi

Edirne'de DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ara tatilde Veli Öğrenci Atölyesi düzenledi.

Edirne Gençlik Merkezinden yapılan açıklamaya göre, atölyede veliler ve öğrenciler üretim yapma fırsatı buldu.

"Elektronik programlama ve nesnelerin interneti" dersi kapsamında eğlenceli ve öğretici uygulamalar yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Tuğçe Dağ, yalnızca öğrencileri değil ailelerini de bu sürece dahil etmeyi önemsediklerini belirtti.

Öğrenci ve velilerin birlikte çalışma yapacağı etkinliklerin süreceğini belirten Dağ, "Bu tür etkinliklerle aile bağlarını güçlendirirken, aynı zamanda teknolojiye olan merakı da desteklemeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.