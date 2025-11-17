Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de DENEYAP Veli Öğrenci Atölyesi gerçekleştirildi

        Edirne'de DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ara tatilde Veli Öğrenci Atölyesi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 17.11.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de DENEYAP Veli Öğrenci Atölyesi gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ara tatilde Veli Öğrenci Atölyesi düzenledi.

        Edirne Gençlik Merkezinden yapılan açıklamaya göre, atölyede veliler ve öğrenciler üretim yapma fırsatı buldu.

        "Elektronik programlama ve nesnelerin interneti" dersi kapsamında eğlenceli ve öğretici uygulamalar yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Tuğçe Dağ, yalnızca öğrencileri değil ailelerini de bu sürece dahil etmeyi önemsediklerini belirtti.

        Öğrenci ve velilerin birlikte çalışma yapacağı etkinliklerin süreceğini belirten Dağ, "Bu tür etkinliklerle aile bağlarını güçlendirirken, aynı zamanda teknolojiye olan merakı da desteklemeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor

        Benzer Haberler

        Futbolcular arasında arbede çıktı; maç tatil edildi
        Futbolcular arasında arbede çıktı; maç tatil edildi
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de bozuk yollar sürücüleri mağdur ediyor
        Edirne'de bozuk yollar sürücüleri mağdur ediyor
        Taraftarlar sahaya girdi, maç tatil edildi
        Taraftarlar sahaya girdi, maç tatil edildi
        Edirne'de turist hareketliliği esnafın yüzünü güldürdü
        Edirne'de turist hareketliliği esnafın yüzünü güldürdü