Edirne'de "El Kaldırma Gönül Al" konseriyle kadına şiddete dikkat çekilecek

Konserde topluluğun sanatçıları Ayhan Bal, Sebati Balkan, Müzeyyen Çağlar ve Gülferi Ateş Yürük solist olarak sahne alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinlik, 20 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "El Kaldırma Gönül Al - Kadına Şiddete Hayır" başlıklı özel bir konserle kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturacak.

