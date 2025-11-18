Uzunköprü'de okul servisleri denetlendi

Trafik jandarması sürücülere ve öğrencilere temel trafik kuralları hakkında bilgi de verdi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesi ve güvenli trafik akışının sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.