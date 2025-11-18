Edirne İl Genel Meclisinde yol yapım çalışmaları konusu ele alındı

Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı birleşimleri sürüyor.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından son birleşime ait tutanak özetleri okundu.

Edirne İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürü Mustafa Erdem, yaptığı sunumda, kırsal altyapının geliştirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak hedefiyle çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Edirne'de 1886 kilometre yolun 506 kilometresinin grup yolu olduğunu belirten Erdem, 2025 yılında da sıcak asfalt çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.

Köy yollarında yama, banket, köprü onarımı ve yapımı köylerde bina yıkımı gibi çalışmalar da yaptıklarını anlatan Erdem, vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ettiğini dile getirdi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin köylerde bu yıl 40 kilometre sıcak asfalt çalışması yaptığını anlatan Erdem, ekiplerin şu an Demirhanlı ve Habiller köyleri arasında sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdiğini de kaydetti.